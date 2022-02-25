Монобанк решил вернуть клиентам кредитные лимиты из-за сложной ситуации в стране.

Из-за сложной ситуации в стране Монобанк решил вернуть кредитные лимиты клиентам, но не в полном объеме. Об этом заявил соучредитель банка Олег Гороховский в своем Телеграм-канале. Он признал, что это не лучшая идея, но поступить по-другому нельзя.

"Считали, считали, как вернуть кредитные лимиты. Ничего хорошего из этого может не получится. Но это уже не важно. Это надо сделать потому, что в этой ситуации — это правильно. Это решение не банкиров и не бизнесменов, это решение - плевок в лицо врагу", - написал Гороховский.

Кредитные лимиты вернут в течение 25 февраля, но не полном объеме. Потратить их можно будет на самое необходимое: торговые операции, коммунальные услуги и пополнение мобильного.

"Мы вернем в течение часа лимиты и сделаем доступными 10000 грн. из ранее одобренного кредитного лимита, если они были доступны вчера до начала войны. Пока без p2p и кэша. Только торговые операции, коммуналка и пополнение мобильного. Слава Украине!" - написал соучредитель банка.

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