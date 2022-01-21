Гороховский обещает, что это будет не "обычная железяка".

В Украине вскоре появятся банкоматы monobank - они будут отличаться от тех, которые принадлежат другим банкам.

Детали раскрыл в своем Instagram сооснователь monobank Олег Гороховский, показав фото будущих объектов.

"Уже совсем скоро появятся наши банкоматы. Мы бы были не мы, если бы сделали обычную, скучную железяку и мы попросили агентство Banda помочь нам в этом проекте… Вы только посмотрите на этих милашей! У каждого нашего котомата будет кличка. Встречайте! Рыжик, Добби и Царапка!", - написал он.

Гороховский также призвал украинцев предлагать свои варианты имен для банкоматов.

Новые услуги Monobank

16 сентября 2021 года стало известно о том, что клиенты monobank, которые не хотят показывать баланс своей карты при отправке квитанций третьим лицам, смогут скрыть сумму, находящуюся на счету.

Ранее клиентам monobank был презентован режим "Инкогнито", который дает пользователям возможность при использовании карты в общественном месте, скрыть от посторонних глаз баланс и сумму транзакции.

28 сентября 2021 года появилась информация о том, что клиенты monobank в ближайшее время смогут пользоваться банкоматами mono.

9 декабря 2021 года появилась информация о том, что monobank начинает оформление карт для выдачи "тысячи Зеленского".