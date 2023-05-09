Официальный запуск stereo запланирован на конец первого квартала 2023 года.

Monobank выходит на польский рынок с проектом под названием stereo by mono. Официальный запуск запланирован на конец первого квартала 2023 года.

Как сообщает Forbes Украина, monobank будет сотрудничать в Польше с "дочкой" бельгийского Aion, который принадлежит американскому фонду прямых инвестиций Warburg Pincus и является лидером по предоставлению услуг по модели banking as a service.

Соучредитель mono Олег Гороховский отметил, что проект достаточно сложный, однако по состоянию на конец марта уже более 212 тысяч клиентов подали заявки на предзаказ.

По информации Гороховского карта будет выглядеть точно так же, как и раньше, с той только разницей, что на ней будет надпись stereo by mono.

Гороховский также отметил, что по разным оценкам в Польше находятся около 3 миллионов украинцев. "Мы рассчитываем, прежде всего, на них, но, конечно же, будем очень рады и полякам. Нам не терпится удивить их украинским уровнем банковского сервиса", - заявил соучредитель банка.

Гороховский отметил: "Мы хотим дать украинцам то, чего им так не хватает в Европе".

Stereo by mono предлагает

бесплатный банковский счет;

удаленную регистрацию через "Дію";

меню и поддержку на украинском языке;

бесплатные переводы в Украину;

отсутствие комиссии за пополнение и снятие наличных;

бесплатную виртуальную карту;

физическую карту – до 25 злотых;

поддержку Apple и Google Pay.

Платный пакет stereo+

Также предполагается платная подписка stereo+, которая будет запущена параллельно с обычной версией stereo и будет стоить 15 злотых в месяц.

Stereo+ будет иметь дополнительные функции и меньшие комиссии:

бесплатный выпуск физической карты (без подписки – 25 злотых);

некоторые платежи по IBAN будут бесплатными (без подписки – 5 злотых);

открытие счета в евро;

возможность комментировать и реагировать на платежи, как в monobank.

Для того чтобы получить доступ, необходимо иметь PESEL (номер записи в польской системе регистрации населения).

Заявку можно подать здесь.

Война в Украине и monobank

25 ноября 2022 года, после того как из-за российских обстрелов в Украине начались отключения света, клиентам monobank дали возможность снять наличку без банкоматов.

22 декабря 2022 года в приложении monobank появилась карта работающих терминалов.

7 апреля 2023 года совладелец monobank Владимир Яценко объявил премию украинским производителям, чей БПЛА долетит и приземлится на Красной площади в Москве 9 мая.

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