Соучредитель Monobank Олег Гороховский обнародовал новые данные о мошенничестве по карточкам.
"Посмотрите на динамику мошенничества по нашим картам. Такой информацией с вами не поделится ни один банк", - отметил он в Telegram.
Зафиксированные банком мошеннические махинации оцениваются в более 111 миллионов гривень.
Согласно опубликованному документу, с марта по июль владельцев карточек Monobank обманывали разными способами, больше всего "отличились" следующие категории операций:
- социальная инженерия;
- несанкционированный доступ к информации или системам хранения информации;
- фальшивое собрание средств или волонтерские инициативы;
- выманивание данных;
- потеря карты или девайса.
"И это при том, что мы добились космического уровня противодействия. Наши модели останавливают более 80% этого безумия и, если бы не они, эти цифры были бы в три-четыре раза выше", - отметил Гороховский.
Monobank арестует средства более 400 тысяч клиентов - что сообщалось
Как писал УНИАН, в связи со вступлением в силу закона о принудительном исполнении судебных решении, Monobank вернет временно снятые после начала войны аресты на средства на счетах отдельных клиентов.
Как сообщил основатель банка Олег Гороховский, это коснется 436 тысяч клиентов.