Зафиксированные банком мошеннические махинации с марта по июль оцениваются в более 111 миллионов гривень.

Соучредитель Monobank Олег Гороховский обнародовал новые данные о мошенничестве по карточкам.

"Посмотрите на динамику мошенничества по нашим картам. Такой информацией с вами не поделится ни один банк", - отметил он в Telegram.

Зафиксированные банком мошеннические махинации оцениваются в более 111 миллионов гривень.

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Согласно опубликованному документу, с марта по июль владельцев карточек Monobank обманывали разными способами, больше всего "отличились" следующие категории операций:

социальная инженерия;

несанкционированный доступ к информации или системам хранения информации;

фальшивое собрание средств или волонтерские инициативы;

выманивание данных;

потеря карты или девайса.

"И это при том, что мы добились космического уровня противодействия. Наши модели останавливают более 80% этого безумия и, если бы не они, эти цифры были бы в три-четыре раза выше", - отметил Гороховский.

Monobank арестует средства более 400 тысяч клиентов - что сообщалось

Как писал УНИАН, в связи со вступлением в силу закона о принудительном исполнении судебных решении, Monobank вернет временно снятые после начала войны аресты на средства на счетах отдельных клиентов.

Как сообщил основатель банка Олег Гороховский, это коснется 436 тысяч клиентов.

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