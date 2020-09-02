По словам замглавы Нацбанка, главная цель таких решений - упрощение и повышение удобства наличных расчетов.

Монеты номиналом 25 копеек и все банкноты гривни, введенные в обращение до 2003 года, с 1 октября 2020 года перестают быть средством платежа при осуществлении расчетов наличными деньгами.

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Как сообщила пресс-служба НБУ, указанные монеты и банкноты будут изъяты из обращения с 1 октября 2020 года, а также Нацбанк будет активно выводить из обращения бумажные банкноты 1 и 2 гривни и монеты 1 гривня образца 1996 года, заменяя их на соответствующие монеты образца 2018 года.

Комментарий Нацбанка

"Мы продолжаем наводить порядок в наличном обращении и приводить его к мировым стандартам. Главная цель наших решений - упростить наличные расчеты и повысить их удобство для пользователей. Также мы заботимся об экономической целесообразности и повышении качества наличных в обращении", - цитирует пресс-служба заместителя главы правления Нацбанка Алексея Шабана.

По его словам, решения, озвученные сегодня Нацбанком, стали продолжением многолетней работы регулятора по оптимизации наличного обращения.

"В результате банкнотно-монетный ряд гривни сократится с 17 номиналов до 12. Всего в нем останется 6 номиналов монет и 6 номиналов банкнот, что соответствует международной практике. Он станет упорядоченным и удобным", - приводятся в сообщении слова Шабана.

Что этому предшествовало

С 1 октября 2019 года монеты номиналами 1, 2 и 5 копеек перестали быть средством платежа в Украине.

В течение года их можно бесплатно и без ограничений обменивать во всех отделениях украинских банков, в течение трех лет – в НБУ и отделениях "ПриватБанка", "Ощадбанка" и "Райффайзен Банка Аваль".

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Автор: Екатерина Жирий