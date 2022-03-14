Также президент заявил, что следует обновить и финансовые правила в стране.

Президент Владимир Зеленский заявил, что Кабинет министров в ближайшие дни презентует новую налоговую модель, которая будет действовать в Украине во время войны и периода послевоенного развития.

Об этом он сказал в своем видеообращении.

"Экономическое подавление Украины - это одна из задач войны против нас сегодня. И мы должны отбиться также и от этого. Сохранить нашу экономику, сохранить наших людей. Поэтому правительство получило четкое поручение - вернуть малый и средний бизнес. Убрать все, что мешает. Максимально ослабить налоги, убрать все сложности, абсолютно все. Чтобы система не давила, чтобы люди знали, что они могут работать так, как они могут. Там, где они могут. На время войны и для послевоенного развития нужна новая налоговая модель", - сказал он.

Также он заявил, что нужно обновить и финансовые правила, чтобы люди чувствовали, что можно проявлять гибкость, что все деньги и ценности будут сохранены, что можно не бояться потерять что-то, потому что государство Украина гарантирует каждому безопасность активов и накоплений.

"Кабинет министров уже работает над тем, как оформить это нормативно. День-два - будут детали", - добавил он.

Как сообщал УНИАН, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Верховная Рада должна отменить налог на добавленную стоимость (НДС) и акциз на горючее.

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