Предоставление сведений об участии в боевых действиях будет происходить в течение максимум пяти дней с начала действия боевого распоряжения.

В Украине усовершенствовали процесс предоставления сведений об участии в боевых действиях, сообщают в Министерстве обороны страны.

Отмечается, что теперь сведения будут передавать через Единый государственный реестр ветеранов войны (ЕГРВВ), а сам процесс будет длиться не более пяти дней от начала действия боевого распоряжения.

Для этого в воинских частях, учреждениях и организациях, выполняющих боевые задачи в районах ведения военных действий, будут назначаться специальные уполномоченные лица. Они обязаны вносить в ЕГРВВ данные о военных, непосредственно участвующих в отпоре вооруженной агрессии РФ, в течение пяти дней со дня начала боевого распоряжения.

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В то же время, там добавили, что предусматривается отдельный порядок для внесения сведений о военнослужащих ВСУ, которые проходят военную службу:

в структурных подразделениях аппарата Минобороны;

в органах военного управления;

в воинских частях, высших военных учебных заведениях, учреждениях (непосредственно подчиненных Минобороны).

Отмечается, что это касается военных, которые были командированы в части в районах ведения военных действий для выполнения специальных задач.

Статус УБД

Как известно, владельцы удостоверения участника боевых действий имеют ряд льгот, которые действуют на территории Украины. Среди них - 70% скидки на оплату коммуналки, квартплаты и топлива для котла, бесплатный проезд в общественном транспорте и тому подобное.

Также накануне в Украине стартовала новая программа для участников боевых действий. Людям с соответствующим статусом каждые три месяца будут предоставлять 1500 гривень для занятий спортом.

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