Работа миссии будет проходить в онлайн-режиме.

Миссия Международного валютного фонда сегодня начинает дискуссии с представителями Украины относительно Мониторинговой программы. Об этом сообщила пресс-служба МВФ в Украине со ссылкой на постоянного представителя фонда в Украине Ваграма Степаняна.

"Миссия МВФ во главе с Гевином Греем начинает сегодня дискуссии с представителями Украины в контексте продолжения обсуждения запроса властей по Мониторинговой программы с привлечением Совета исполнительных директоров МВФ. Диалог будет опираться на результаты встреч, которые были проведены в прошлом месяце в Вене", - говорится в сообщении.

Отмечается, что работа миссии будет проходить в онлайн-режиме.

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Сотрудничество МВФ и Украины во время полномасштабной войны

После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину МВФ предоставил Украине экстренное финансирование в размере 1,4 млрд долларов, чтобы помочь удовлетворить срочные потребности в расходах и смягчить последствия войны.

МВФ 17 октября начал работу над новой программой с Украиной. Ранее бывший глава Национального банка Кирилл Шевченко заявлял, что Украина рассчитывает в ноябре начать программу с МВФ и получить по ней около 20 млрд долларов.

21 октября миссия Международного валютного фонда по итогам работы 17-20 октября в Вене с представителями Украины сообщила о завершении продуктивной дискуссии и продолжении в ближайшие недели работы над обсуждением новой программы.