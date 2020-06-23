Мировая торговля с начала года сократилась на 3% - ВТО

По прогнозу ВТО, во втором квартале мировая торговля сократится на 18,5%.

Мировая торговля в первом квартале этого года по сравнению с аналогичным периодом предыдущего сократилась на 3% в связи с негативным влиянием пандемии коронавируса и введенными в большинстве стран мира карантинными ограничениями.

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Об этом сообщила пресс-служба Всемирной торговой организации (ВТО) на своем официальном веб-сайте.

Кроме того, ВТО прогнозирует, что во втором квартале мировая торговля сократится на 18,5% по сравнению со вторым кварталом 2019 года.

По словам генерального директора ВТО Роберто Азеведу, для восстановления роста в 2021 году нужна концентрация усилий государств в своей экономической политике.

"Чтобы начать полноценное восстановления производства и торговли в 2021 году, фискальная, монетарная и торговая политики государств должны быть максимально скоординированы и направлены на одну цель", - цитирует пресс-служба Азеведу.

Как сообщал УНИАН, по пессимистическому прогнозу Всемирной торговой организации, мировая торговля в связи с пандемией коронавируса и ее экономическими последствиями может сократиться в 2020 году на 32% по сравнению с 2019 годом. Согласно оптимистическому прогнозу, мировая торговля сократится на 13%.

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