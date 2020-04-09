ВТО прогнозирует резкий спад мировой торговли в 2020 году из-за коронавируса

Организация ожидает спад в мировой торговле от 13 до 32%.

Всемирная торговая организация (ВТО) прогнозирует спад в мировой торговле в 2020 году от 13% до 32% на фоне пандемии коронавируса.

Об этом говорится в докладе Всемирной торговой организации, передает zn.ua.

Широкий диапазон прогнозов снижения в ВТО объясняют беспрецедентностью эпидемиологического кризиса, а также неопределенностью в отношении его экономических последствий. При этом эксперты организации уверены, что темпы падения объема мировой торговли будут более существенными, чем в период глобального финансового кризиса 2008-2009 годов.

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Они также отмечают неопределенность в отношении темпов восстановления мировой торговли в 2021 году. Ситуация, по их мнению, будет зависеть от того, как долго будет длиться пандемия, и насколько эффективными будут меры, принимаемые властями государств по всему миру в ответ на кризис.

"Это первый эпидемиологический кризис, который заставил государства принять беспрецедентные меры для защиты жизней людей. Неизбежное в связи с этим сокращение объемов торговли и производства будет иметь болезненные последствия для домовладельцев и бизнеса, помимо страданий, связанных непосредственно с болезнью", - отмечает генеральный директор ВТО Роберто Азеведо.

"Данные, которые мы видим сегодня, являются угрожающими. Однако быстрое, активное восстановление вполне возможно, - говорит Азеведо. - Решения, принимаемые сегодня, определят будущую форму восстановления экономики и глобальные перспективы роста".

В 2019 году оборот мировой торговли товарами снизился на 0,1% в натуральном выражении в связи с торговыми спорами и ослаблением темпов глобального экономического роста, отмечается в докладе ВТО. В долларовом выражении этот показатель упал на 3%, до $18,89 трлн. Объем торговли услугами в минувшем году вырос на 2%, до $6,03 трлн.

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Экономический шок, вызванный пандемией COVID-19, неизбежно влечет за собой сравнение с глобальным финансовым кризисом 2008-2009 годов, говорится в докладе ВТО.

"Эти кризисы одинаковы в некоторых аспектах, но очень разные в других. Как и в 2008-2009 годах, правительства государств использовали меры монетарной и бюджетной политики, чтобы преодолеть спад, а также поддержать бизнес и домовладельцев. Однако сегодня вводятся ограничения на передвижение и социальное дистанцирование, которые влекут за собой такие последствия для рынка труда, а также транспортного сектора, каких не было в период прошлого кризиса", - отмечается в докладе.

"Целые сектора экономик многих стран закрыты, в том числе, отели, рестораны, розничные магазины, туризм и крупные сегменты промышленности. В этих условиях делать какие-то прогнозы можно лишь основываясь на предположениях относительно динамики пандемии, а также, скорее, на ожиданиях, чем на реальных данных", - говорится в докладе.

Согласно оптимистичному прогнозу ВТО, восстановление мировой будет достаточно сильным, чтобы к 2021 году вернуть ее динамику к тренду, отмечавшемуся до пандемии. Пессимистичный прогноз предполагает лишь частичное восстановление после спада.

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"Мощный подъем более вероятен, если бизнес и потребители будут относиться к пандемии, как к временному, разовому шоку. В этом случае, расходы на капитальные товары и потребительские товары длительного пользования могут вернуться к уровням, близким к докризисным, как только кризис начнет ослабляться", - отмечают в ВТО.

"С другой стороны, если проблемы затянутся, и соответственно, будет сохраняться неопределенность, потребители и бизнес, вероятно, станут более осторожными в своих расходах", - говорится в докладе.

Ранее УНИАН сообщал, что министры финансов ЕС после многочасовых переговоров не пришли к единому мнению по поводу совместных инициатив, которые они могли бы ввести для спасения экономики, пострадавшей от пандемии коронавируса.