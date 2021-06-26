В Украине с 1 июля прожиточный минимум самой низкой категории составит 1 854 грн.
Об этом в интервью Радио Свобода рассказала министр социальной политики Марина Лазебна.
"Я всегда ориентируюсь на категорию с наименьшим уровнем. Это на нетрудоспособных, пенсионеров. Потому что от него зависят все доплаты, которые мы сейчас будем перечислять, пенсии...", - отметила министр.
Читайте такжеНовая старая реформа. Как Кабмин планирует менять прожиточный минимумОна напомнила, что в этом году сделали уже несколько повышений. "1 января, когда поднималась минимальная зарплата. Мы сделали в марте индексацию для 8 млн человек. В июле будем пересчитывать прожиточный для людей у кого доплаты, надбавки (шахтерские, детям войны). Там есть много разных надбавок, доплат к пенсиям, которые рассчитываются от прожиточного. И также повышаются пенсии некоторым категориям пенсионеров", - пояснила Лазебна.
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