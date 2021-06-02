Законопроект создает предпосылки для эффективного бюджетного планирования и повышения прожиточного минимума в стране.

Верховная Рада одобрила в первом чтении законопроект относительно урегулирования вопросов формирования прожиточного минимума в Украине и создания предпосылок для его повышения.

Как передает корреспондент УНИАН, за законопроект «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно урегулирования вопросов формирования прожиточного минимума и создания предпосылок для его повышения" (№3515) проголосовали 253 депутата при необходимом минимуме 226 голосов.

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Согласно пояснительной записке к документу, принятие законопроекта позволит усовершенствовать подходы к определению размеров заработной платы, в частности приравнять минимальную заработную плату к минимальному должностному окладу.

Также законопроект «отвязывает» прожиточный минимум от других платежей/показателей/штрафов и создает предпосылки для эффективного бюджетного планирования и повышения прожиточного минимума.

Прожиточный минимум в Украине

С 1 декабря 2020 года в Украине планово увеличился размер прожиточного минимума для трудоспособных лиц - с 2 тыс. 197 грн до 2 тыс. 270 грн.

Одним из приоритетов Министерства социальной политики на 2021 год будет введение расчета реального прожиточного минимума и определение на его основе базовых социальных гарантий.

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Автор: Богдан Слуцкий