Общие расходы для празднования достижений олимпийцев и паралимпийцев составляют 565,3 млн грн.

Расходы для празднования достижений олимпийцам и паралимпийцам летних XXXII Олимпийских и XVI Паралимпийских игр профинансировано в полном объеме.

Об этом сообщили в Министерстве финансов.

"Денежные вознаграждения выплачены за олимпийское и паралімпіське "золото" – 125 тысяч долларов, за "серебро" – 80 тысяч долларов, за "бронзу" – 55 тысяч долларов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что общие расходы для празднования достижений олимпийцев и паралимпийцев составили 565,3 млн грн.

Читайте такжеКурс аномальный: эксперты объяснили причины роста гривны в октябре"Кроме того, еще 25 олимпийцам, занявшим четвертое ‒ шестое места на Играх, и их тренерам предусмотрено выплатить вознаграждения в размерах 200 тыс. грн, 140 тыс. грн, 100 тыс. гривен. Из государственного бюджета на это будет направлено 6,4 млн грн", - говорится в сообщении.

Олимпиада в Токио

Украина на XXXII Олимпийских и XVI Паралимпийских играх, которые прошли в Токио в 2021 году, завоевала 19 (1 - золотая, 6 - серебряных, 12-бронзовых) и 98 (24 - золотых, 47 - серебряных, 27 - бронзовых) медалей соответственно.

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Автор: Богдан Слуцкий