Выплаты происходят в рамках реализации Городской целевой программы "Забота. Навстречу киевлянам".

Власть Киева окажет разовую материальную помощь жителям столицы. Выплату смогут получить более 31 тысячи киевлян. Деньги заплатят семьям погибших и пострадавших участников Революции Достоинства, а также АТО/ООС.

Об этом сообщается на официальном сайте киевской власти.

Как отмечается, соответствующая материальная помощь по случаю празднования Дня защитников и защитниц составит от 800 до 1500 грн. Выплаты будут произведены на счет электронной карты "Карточка киевлянина".

Единовременная адресная социальная материальная помощь, которая не была своевременно выплачена гражданину по независящим от него причинам, в случае смерти этого гражданина будет выплачена членам семьи умершего. Выплаты происходят в рамках реализации Городской целевой программы "Забота. Навстречу киевлянам".

Выплату в размере 800 грн получат киевляне, которые получили легкие телесные повреждения во время участия в Революции Достоинства.

Читайте такжеУкраинским пенсионерам увеличат выплаты: в Кабмине напомнили датуПомощь в размере 900 гривень получат жители Киева, которые получили во время Революции Достоинства телесные повреждения средней тяжести, а также участники АТО и ООС на Донбассе.

1000 гривен власти столицы заплатят украинцам, которые получили тяжелые телесные повреждения во время участия в массовых акциях общественного протеста, состоявшихся в период с 21 ноября 2013 года до 21 февраля 2014 года.

Выплату в размере 1 тысяча 500 гривень получат члены семей лиц, смерть которых связана с участием в Революции Достоинства, а также лиц, которым посмертно присвоено звание Герой Украины за участие в событиях с 21 ноября 2013 года по 21 февраля 2014 года. Также помощь окажут жителям столицы, в семье которых были добровольцы и военные, погибшие во время АТО и ООС на Востоке Украины.

Ранее УНИАН уже сообщал, что в Кропивницком вдове военного "вручили" аварийное жилье. Ремонт квартиры, ценой 13-15 тысяч долларов, обойдется в 10 тысяч долларов.

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Автор: Инна Андалицкая