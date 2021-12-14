В государственный бюджет было привлечено 5,8 миллиарда гривень, $68,9 миллиона и 102,5 миллиона евро.

Министерство финансов на аукционах во вторник, 14 декабря, привлекло в бюджет 10,8 млрд грн от размещения облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) в гривне, долларах и евро.

Об этом сообщается на странице министерства в Facebook.

Согласно сообщению, министерство предложило инвесторам семь выпусков ценных бумаг в национальной валюте и два выпуска в иностранных валютах.

Срок обращения предлагаемых государственных облигаций в гривне – 3 месяца, 6 месяцев, 1 год, 1,5 года, 2 года, 3 года и 5 лет. Срок обращения облигаций предложенных в долларах США составляет 2 года, а в евро - 1 год. Наибольший спрос среди гривневых инструментов был сосредоточен на 3-месячных бумагах.

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"Всего от размещения государственных ценных бумаг в национальной валюте в государственный бюджет было привлечено 5,8 млрд гривен. В то же время от размещения номинированных в иностранной валюте ОВГЗ было привлечено 68,9 млн долларов и 102,5 млн евро", – говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, Министерство финансов Украины на аукционах по размещению облигаций внутреннего государственного займа в 2020 году привлекло в государственный бюджет 258,8 млрд грн, 3,9 млрд долл. и 845 млн евро.

Автор: Татьяна Герасименко