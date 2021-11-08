На фоне сложных отношений Украины с МВФ и не менее сложной ситуации с внешними долгами Кабмин все активнее начинает работать с внутренними инвесторами. Какие именно инструменты такого сотрудничества использует правительство и насколько эффективно, рассуждает в своем новом блоге на информационном портале Лига доцент университета Государственной фискальной службы Украины, кандидат юридических наук Андрей Гмырин.

Аналитик вспоминает, что в октябре МВФ ухудшил оценку роста украинского ВВП в 2021 году с 4% до 3,5%. В то же время, по данным Нацбанка, в течение 2022-2023 года Украина должна выплатить по внешним обязательствам 14 млрд долларов. Эта цифра свидетельствует также о том, насколько Украина является зависимой от финансовой помощи из-за рубежа. На этом фоне активизация работы с внутренними инвесторами через продажу облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) является верным шагом Минфина, считает эксперт.

Он пишет, что курс на замещение международных заимствований внутренними Кабмин задекларировал еще в своей программе развития и бюджете на 2021 год. "Похоже, что сокращение иностранных инвестиций и сложности с выполнением условий иностранных кредиторов (вроде, борьбы с коррупцией) заставило правительство пересмотреть стратегию государственной экономической безопасности в сторону уменьшения зависимости от влияния иностранного капитала на экономику страны", - констатирует Андрей Гмырин.

Он отмечает, что государство взялось активнее работать с отечественными инвесторами, используя инструмент ОВГЗ. Сам ученый ранее подробно анализировал его преимущества в части легализации теневых доходов. По словам аналитика, не так давно представители Минфина отчитались о результатах проведения 19 октября аукциона по продаже ОВГЗ. В этот день они были проданы на сумму 2 148 млн грн, из них:

гривневые 1-летние (ставка 11,5%) – 1 064 млн грн;

гривневые 2-летние (ставка 12,4%) - 105 млн грн;

долларовые 2-летние (ставка 3,9%) - 979 млн грн.

Кроме того, пишет эксперт, в сентябре Минфин провел 2 таких аукциона. По итогам первого государству удалось привлечь 1,2 млрд грн, второй принес уже около 5 млрд грн. Около 50% реализуемых бумаг составляют 1-летние ОВГЗ в гривне, 40% - 2-летние ОВГЗ в долларах, остальные - 2-летние ОВГЗ в гривне, 6-месячные и 5-летние ОВГЗ.

Андрей Гмырин обращает внимание на то, что, начиная с 14 сентября (проведение первого осеннего аукциона), Минфин пытается создать определенный ажиотаж, повышая годовые процентные ставки на гривневые ОВГЗ. Именно это, считает автор блога, и может указывать на планы правительства привлечь в экономику как можно больше внутренних инвестиций. Также ученый предполагает, что при реализации ОВГЗ Минфин делал главную ставку на пару - гривневые и долларовые 2-летние ОВГЗ. Такой способ инвестирования позволяет застраховаться от рисков, связанных с курсовыми колебаниями. Об этом, по мнению эксперта, косвенно свидетельствует и отсутствие предложения 1-летних ОВГЗ в долларах.

Аналитик считает, что результаты торгов вряд ли удовлетворили Минфин. Более того, они говорят о том, что даже привлекательные для гривневых облигаций проценты не соблазнили инвестора – он довольно скептически относится к прочности гривны и не готов вкладываться больше, чем на 1 год. Также, предполагает автор, это связано с неопределенностью, вызванной слишком частым изменением учетной ставки НБУ в течение года. Поэтому, несмотря на определенную стабильность гривны, инвесторы предпочитают не играть с гривневыми ОВГЗ "в долгую".

"С другой же стороны, Минфин не может бесконечно долго повышать ставки на гривневые ОВГЗ, чтобы привлечь бизнес. Ведь такое привлечение средств перестанет быть рентабельным для государства. По моему мнению, оптимальным решением было бы закрепление существующих процентных ставок, а также отказ от частых изменений учетной ставки НБУ. То есть, необходимо создать понятные и стабильные правила на рынке государственных ценных бумаг. Только тогда можно ожидать повышения спроса на ОВГЗ уже в ближайшем будущем", - завершает свой анализ Андрей Гмырин.

Автор: Иван Бойко