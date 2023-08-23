За 6 месяцев 2023 года было выдано 3 884 875 микрокредитов на общую сумму 18,4 млрд грн.

На втором году полномасштабного российского вторжения количество выданных украинцам микрокредитов ежеквартально растет, в то время как средняя сумма займа уменьшается.

Как говорится в материалах Опендатабот, средняя сумма кредита и темпы прироста количества взятых микрозаймов во втором квартале несколько уменьшились по сравнению с первым. За 6 месяцев 2023 года было выдано 3 884 875 микрокредитов на общую сумму 18,4 млрд грн. Для сравнения: за весь 2022 год украинцы взяли микрозаймов на 23,9 млрд грн.

В среднем в 2023 году в месяц украинцы берут 650 000 микроссуд. Это почти в 1,5 раза больше, чем в 2022-м. Количество выданных кредитов ежеквартально увеличивается. Так, за второй квартал (апрель-июнь) прирост составил 7%. По сравнению с первым кварталом текущего года, когда прирост составлял 18%, темпы несколько утихли.

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Средняя сумма кредита несколько уменьшилась во втором квартале: на 7% – с 4931 грн до 4564 грн. Для сравнения: в прошлом году во втором квартале средняя сумма составляла 3810 грн, а во втором квартале 2021 года — 4468 грн.

На данный момент общий долг украинцев по микрокредитм составляет 8,9 млрд грн. Это в 1,7 раза меньше задолженности на 01.07.2021, тогда она составляла 14,9 млрд грн, и на 22% меньше суммы задолженности на конец первого полугодия 2022-го (11,4 млрд грн).

Кредиты во время войны

Сумма долгов украинцев по микрокредитам в 2022 году сократилась на 5 млрд грн - с 13,1 млрд грн на начало 2022 года до 8,05 млрд грн на начало 2023 года.

В целом в 2022 году МФО выдали почти втрое меньшую сумму займов. С 65,1 млрд грн в 2021 году общая сумма новых выданных микрокредитов сократилась до 23,9 млрд грн. В то же время средняя сумма кредита за 2022 год почти не изменилась и составила 4 439 грн. Это лишь на 3% меньше, чем в 2021 году.

Всего в 2022 году было заключено 5,3 млн кредитных договоров. В среднем, за месяц украинцы брали почти полмиллиона микрозаймов. Для сравнения, в 2021 году в среднем заключалось 1,1 млн договоров в месяц.

В июле 2023 года член комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, народный депутат Ольга Василевскя-Смаглюк заявила о том, что микрокредиты становятся мегадолгами так как украинцев обманывают при заключении договоров.

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