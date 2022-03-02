Международных инвесторов просят относиться к активам РФ, как к активам Северной Кореи или Венесуэлы.

Правительственный уполномоченный по вопросам управления государственным долгом Юрий Буца призвал международных инвесторов относиться к активам РФ, как к активам Северной Кореи или Венесуэлы.

Об этом он заявил в эфире канала Bloomberg, сообщает пресс-служба Министерства финансов Украины.

"Для вас (международных инвесторов - УНИАН) активы РФ должны быть такими же, как и активы Северной Кореи или Венесуэлы. Снижайте их кредитный рейтинг, ведите себя с ними, как с самыми токсичными, какие только могут быть. Эти активы таковыми сейчас и являются", - отметил Буца.

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