24 февраля 2022 года РФ вторглась в независимую Украину / Иллюстрация REUTERS
Правительственный уполномоченный по вопросам управления государственным долгом Юрий Буца призвал международных инвесторов относиться к активам РФ, как к активам Северной Кореи или Венесуэлы.
Об этом он заявил в эфире канала Bloomberg, сообщает пресс-служба Министерства финансов Украины.
"Для вас (международных инвесторов - УНИАН) активы РФ должны быть такими же, как и активы Северной Кореи или Венесуэлы. Снижайте их кредитный рейтинг, ведите себя с ними, как с самыми токсичными, какие только могут быть. Эти активы таковыми сейчас и являются", - отметил Буца.
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