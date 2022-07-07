Уменьшение произошло в основном из-за продажи регулятором валюты на межбанковском рынке.

По состоянию на 1 июля международные резервы Украины, по предварительным данным, составили 22,76 млрд долларов, что на 9% меньше показателя на начало июня.

Об этом сообщает пресс-служба Национального банка.

"По итогам июня международные резервы сократились на 9% с учетом продажа валюты Нацбанком, что частично компенсировано валютными поступлениями в пользу правительства", - говорится в сообщении.

В целом, как сообщает регулятор, в течение июня динамику международных резервов определяли: операции Национального банка на межбанковском валютном рынке, операции по управлению государственным долгом, а также переоценка финансовых инструментов (вследствие изменения рыночной стоимости и курсов валют).

Война в Украине и международные резервы:

По данным Национального банка, международные резервы Украины в марте выросли на 2% и по состоянию на 1 апреля 2022 года составили 28,1 млрд долл. США.

Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что ежемесячно Украина требует до 7 млрд долларов на покрытие дефицита государственного бюджета. На восстановление всего, что разрушила российская армия в Украине, нужно 600 млрд долларов.

По состоянию на 1 мая 2022 года международные резервы Украины, по предварительным данным, составили 26,94 млрд долларов, что на 4% меньше показателя на начало апреля.

По данным Национального банка, международные резервы Украины по состоянию на 1 июня составили 25,1 млрд долларов, что на 7% меньше показателя на начало мая.

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