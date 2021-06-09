По его словам, сотрудники получают перспективы стабильного роста.

Международная вертикально интегрированная горно-металлургическая группа «Метинвест» инвестирует миллиардные средства в образование своих сотрудников, что мотивирует многих людей оставаться в Украине.

Об этом в интервью телеканалу «Україна-24» заявил президент объединения предприятий «Укрметаллургпром» Александр Каленков.

«Компания вкладывает огромные средства, миллиарды гривен в проекты, которые связанные с образованием, с повышением квалификации работников. Это очень важно, потому что для многих решение остаться в Украине связано не только с зарплатой, но и с возможностью устойчивого, стабильного роста, перспективы», - сказал Каленков.

«Метинвест» – компания, которая это понимает, и которая работает для своих сотрудников, чтобы вместе с ними развиваться. Человек приходит со средним образованием, профессионально-техническим, высшим образованием – у любого есть понятный карьерный путь, по которому он идет вместе с компанией», - добавил он.

Он отметил, что, вкладывая деньги в молодых специалистов, Украина заинтересована, чтобы они работали и применяли свои знания в Украине.

«Это очень плохо, когда они учатся одному, например, экономике или финансам, а потом идут работать или в сферу услуг, или на предприятия. Намного лучше, чтобы на ранних стадиях было понимание, чего человек может достичь благодаря своим способностям, и главное - чего он хочет достичь. И в этом помогать. Большая роль в этом должна быть государства, но опять же, учитывая, что мы первые сталкиваемся с проблемой нехватки кадров, наши предприятия во всех регионах присутствия, в том числе и «Метинвеста», и прежде всего «Метинвеста», уделяет этому большое внимание, вкладывают большие средства в развитие образования», - отметил он.

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Автор: Иван Бойко