Эти средства будут направлены на улучшение социальной инфраструктуры и удовлетворения потребностей внутренне перемещенных лиц.

Кабинет министров принял решение о выделении местным бюджетам почти 1,7 млрд грн на реализацию проектов в рамках чрезвычайной кредитной программы для восстановления страны.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в социальной сети Facebook.

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"Правительство на этой неделе приняло ряд решений, способствующих развитию регионов. Так, местные бюджеты получат почти 1,7 млрд грн на реализацию проектов в рамках Чрезвычайной кредитной программы для восстановления Украины", - отметил он.

Выделенные средства, по словам Шмыгаля, прежде всего необходимо направить на улучшение социальной инфраструктуры и удовлетворения потребностей внутренне перемещенных лиц.

"Также мы утвердили порядок зачисления в бюджеты органов местного самоуправления части акцизного налога с горючего, произведенного или ввезенного на территорию Украины. Речь идет о 13,44% акциза - это дополнительные 1,2 млрд грн только за первые 2,5 месяца года. Отдельно местные бюджеты получат субвенцию и на развитие спортивной инфраструктуры. В первую очередь это касается объектов, предназначенных для проведения всеукраинских и международных соревнований, а также учебно-тренировочных сборов для национальных сборных. На программу предусмотрено 500 млн гривен", - пояснил премьер.

Что этому предшествовало

В апреле 2020 года Кабинет министров упростил порядок и условия получения местными бюджетами субвенции из госбюджета на социально-экономическое развитие, что должно улучшить условия борьбы с коронавирусом.

8 июля Кабинет министров выделил почти 1,7 млрд грн субвенции из государственного бюджета местным бюджетам на осуществление мероприятий по социально-экономическому развитию отдельных территорий.

Кроме того, в июле 2020 года премьер-министр Денис Шмыгаль пообещал десятилетие «экономического прорыва», Нацбанк увеличил международные резервы до восьмилетнего максимума, а инфляция вновь вернулась к росту.

В июне 2020 года в общий фонд местных бюджетов поступило 131,5 млрд грн, что на 2,1%, или 2,7 млрд грн, больше, чем за аналогичный период прошлого года.

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Автор: Леся Лещенко