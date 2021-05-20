Любченко заявил, что он против повышения ставок бюджетообразующих налогов / фото пресс-служба ГНС
Алексей Любченко, назначенный министром развития экономики пообещал не повышать ставки бюджетообразующих налогов.
Об этом он заявил в зале Верховной Рады, представляя программу своих действий в экономической отрасли в должности министра.
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«Я против повышения ставок бюджетообразующих налогов. Это - налог на доходы физических лиц, налог на добавленную стоимость и налог на прибыль», - сказал Любченко.
Отставка главы Минэкономразвития Петрашко
- 14 мая в Верховную Раду Украины поступили заявления об отставке от министров развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игоря Петрашко и инфраструктуры Владислава Криклия.
- Должность министра экономики прогнозировали нынешнему главе Государственной налоговой службы Алексею Любченко.
- 17 мая фракция "СН" поддержала кандидатуру председателя "Укравтодора" Александра Кубракова на должность министра инфраструктуры, кандидатуру Алексея Любченко, нынешнего главы Государственной налоговой службы, - на должность министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства, а также кандидатуру главного санитарного врача Украины Виктора Ляшко - на должность главы Минздрава.
- 18 мая Верховная Рада Украины приняла отставку министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игоря Петрашко.
- 20 мая 2021 года 20 мая Верховная Рада Украины поддержала кандидатуру Алексея Любченко на пост министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства.
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