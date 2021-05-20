Речь идет о НДФЛ, НДС и налог на прибыль.

Алексей Любченко, назначенный министром развития экономики пообещал не повышать ставки бюджетообразующих налогов.

Об этом он заявил в зале Верховной Рады, представляя программу своих действий в экономической отрасли в должности министра.

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«Я против повышения ставок бюджетообразующих налогов. Это - налог на доходы физических лиц, налог на добавленную стоимость и налог на прибыль», - сказал Любченко.

Отставка главы Минэкономразвития Петрашко

14 мая в Верховную Раду Украины поступили заявления об отставке от министров развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игоря Петрашко и инфраструктуры Владислава Криклия.

Должность министра экономики прогнозировали нынешнему главе Государственной налоговой службы Алексею Любченко.

17 мая фракция "СН" поддержала кандидатуру председателя "Укравтодора" Александра Кубракова на должность министра инфраструктуры, кандидатуру Алексея Любченко, нынешнего главы Государственной налоговой службы, - на должность министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства, а также кандидатуру главного санитарного врача Украины Виктора Ляшко - на должность главы Минздрава.

18 мая Верховная Рада Украины приняла отставку министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игоря Петрашко.

20 мая 2021 года 20 мая Верховная Рада Украины поддержала кандидатуру Алексея Любченко на пост министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

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Автор: Богдан Слуцкий