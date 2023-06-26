Американскую валюту можно продать по курсу 36,75 грн/долл.

Курс наличного доллара в "ПриватБанке" 26 июня остался на уровне предыдущего дня - 37,25 грн за доллар.

Курс доллара на карточные расчеты в банковском учреждении составляет 37,45 грн, евро - 40,65 грн. Как передает корреспондент УНИАН, курс евро уменьшился на 10 копеек - до 41,10 грн/евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 36,75 грн/долл., евро - 40,10 грн/евро.

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Курс валют в Украине - сегодня это стоит знать

Как сообщал УНИАН, курс доллара в Украине до конца лета 2023 года будет стабильным и в тех пределах, которые есть сейчас, прогнозирует экономист и член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин.

Напомним, что в конце июля прошлого года официальный курс гривни был снижен сразу на 25%. Национальный банк Украины решил, что доллар должен стоить на четверть больше, и его стоимость начала составлять 36,57 грн/долл.

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