Наличный курс доллара к гривне в банках Украины в четверг, 7 ноября, не изменился и в среднем составляет 41,70 грн за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 41,20 грн за доллар.
Средний курс евро к гривне сегодня составляет 45,05 грн за евро. Продать европейскую валюту можно по курсу 44,30 грн за евро.
Какой курс доллара сегодня в Киеве
В валютных обменниках столицы Украины средняя стоимость доллара сегодня утром составляет 41,52 грн/доллар, а продать доллар можно за 41,57 грн. Курс наличного евро в обменниках составляет 44,75 грн/евро, а курс продажи - 44,95 грн/евро.
Курс биткоина к доллару
Стоимость криптовалюты Bitcoin в долларах по состоянию на утро четверга, 7 ноября, составляет 75 144 доллара. В гривне ее цена сегодня составляла 3 112 600 грн и продолжает снижаться.
Курс валют в Украине - последние новости
Национальный банк Украины установил на 7 ноября официальный курс доллара к гривне на уровне 41,46 грн/доллар. Таким образом, гривна ослабла на 2 копейки, если сравнивать с предыдущим показателем.