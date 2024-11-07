Продать доллар можно в среднем по курсу 41,20 грн, а евро - 44,30 грн.

Наличный курс доллара к гривне в банках Украины в четверг, 7 ноября, не изменился и в среднем составляет 41,70 грн за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 41,20 грн за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня составляет 45,05 грн за евро. Продать европейскую валюту можно по курсу 44,30 грн за евро.

Какой курс доллара сегодня в Киеве

В валютных обменниках столицы Украины средняя стоимость доллара сегодня утром составляет 41,52 грн/доллар, а продать доллар можно за 41,57 грн. Курс наличного евро в обменниках составляет 44,75 грн/евро, а курс продажи - 44,95 грн/евро.

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Курс биткоина к доллару

Стоимость криптовалюты Bitcoin в долларах по состоянию на утро четверга, 7 ноября, составляет 75 144 доллара. В гривне ее цена сегодня составляла 3 112 600 грн и продолжает снижаться.

Курс валют в Украине - последние новости

Национальный банк Украины установил на 7 ноября официальный курс доллара к гривне на уровне 41,46 грн/доллар. Таким образом, гривна ослабла на 2 копейки, если сравнивать с предыдущим показателем.

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