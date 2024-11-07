Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" составляет 41.66 грн, евро - 45.04 грн.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" 7 ноября не изменился и составляет 41.65 грн за доллар. Курс евро в банке в четверг уменьшился на 20 копеек и составляет 45.10 грн за евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 41,05 грн, евро - по курсу 44.10 за единицу иностранной валюты.

Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" в четверг составляет 41,66 грн - он практически не изменился. Курс евро при оплате картой снизился на 25 копеек и составляет 45.04 грн.

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Курс валют в стране - что известно

В четверг, 7 ноября наличный курс доллара к гривне в банках нашей страны составляет 41,70 грн за доллар в среднем. Продать американскую валюту в банках можно в среднем по курсу 41.20 грн за доллар.

В Национальном банке сегодня установили официальный курс доллара к гривне на уровне 41.45 грн/долл. Таким образом, гривна снизилась на 1 копейку, если сравнивать с предыдущим показателем.

Ранее УНИАН писал, что доллар подскочил до максимума за несколько месяцев. Reuters объяснило нюансы. В частности, это произошло на фоне переоценки ожиданий относительно денежно-кредитной политики ФРС.

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