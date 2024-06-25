Отмечается, что ожидаемый средний курс доллара в этом году будет чуть выше 40 гривень.

Аналитики дали прогноз, каким будет курс доллара в Украине до конца 2024 года. Эксперты считают, что средний курс американской валюты составит 40,5 гривни, а в конце года – 42 гривни за доллар.

Заместитель директора Центра экономической стратегии Мария Репко во время презентации "Макропрогноз 2024-25" отметила, что эксперты из шести украинских и зарубежных аналитических центров сошлись во мнении, что "около 40 гривень за доллар ожидается в среднем за год и немного выше 40 гривень за доллар в конце года".

"То есть ослабление будет такое очень умеренное. Это ослабление будет происходить на фоне существенного ухудшения прогнозов по текущему счету", - указала Репко.

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По ее словам, рост неопределенности связан с внешней торговлей и с текущим счетом.

"Аналитики думают, что Национальный банк не будет вынужден продавать слишком много долларов из резервов и международных поступлений. А при этом хватит на то, чтобы удерживать их на достаточно высоком таком безопасном уровне", - указала аналитик.

Курс валют в Украине - прогноз аналитиков

Аналитики инвестгруппы ICU считают, что снижение дефицита валюты на прошлой неделе стало поводом для Нацбанка несколько укрепить официальный обменный курс гривны. Однако высокий дефицит валюты, вероятно, будет сохраняться в ближайшие недели, поэтому курс может снова ситуативно ослабляться в зависимости от решений НБУ об интервенциях.

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