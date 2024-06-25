Курс гривны к евро установлен на уровне 43,55 грн/евро.

Национальный банк Украины установил на среду, 26 июня, официальный курс доллара к гривне на уровне 40,65 грн/долл., таким образом, гривна ослабла на 10 копеек, по сравнению с предыдущим показателем.

Относительно евро национальная валюта также снизилась. Согласно данным на сайте регулятора, официальный курс НБУ относительно евро на среду установлен на уровне 43,55 грн/евро, то есть гривна ослабилась на 3 копейки, по сравнению с сегодняшним курсом.

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривны к доллару установились на уровне 40,57/40,60 грн/долл., евро - 43,45/43,47 грн/евро.

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Курс валют в Украине - последние новости

В валютных обменниках Киева доллар сегодня подорожал на 7 копеек и составляет 40,90 грн/доллар в среднем (продать доллар можно за 40,81 грн). Курс наличного евро в обменниках сегодня вырос на 11 копеек - до 44,15 грн/евро (курс продажи - 43,97 грн/евро).

Курс доллара в "ПриватБанке" во вторник, 25 июня, вырос на 5 копеек и составляет 40,90 грн за доллар. Курс евро в финансовом учреждении 25 июня подорожал на 10 копеек и составляет 44,10 грн за евро.

При этом аналитики инвестгруппы ICU считают, что дефицит валюты на рынке сохраняется, но его снижение позволило НБУ уменьшить интервенции и укрепить официальный курс гривны до 40,45 грн/долл.

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