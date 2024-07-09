Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" составляет 40,98 грн, евро – 44,64 грн.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" во вторник, 9 июля, вырос на 5 копеек – до 41,00 грн за доллар. Курс евро в финучреждении сегодня вырос на 10 копеек и составляет 44,50 грн за евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 40,40 грн, евро – по курсу 43,50 грн за единицу иностранной валюты.

Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" сегодня подорожал на 16 копеек и составляет 40,98 грн. Курс евро при оплате картой сегодня подорожал на 20 копеек – до 44,64 грн.

Видео дня

Курс валют в Украине – последние новости

В валютных обменниках Киева доллар подорожал на 3 копейки и составляет 41,01 грн/доллар в среднем (продать доллар можно за 40,91 грн). Курс наличного евро в обменниках сегодня вырос на 10 копеек и составляет 44,55 грн/евро (курс продажи – 44,41 грн/евро).

Национальный банк Украины установил на вторник, 9 июля, официальный курс доллара к гривне на уровне 40,70 грн/долл., таким образом, гривня ослабла на 17 копеек по сравнению с предыдущим показателем. Официальный курс НБУ по евро на вторник установлен на уровне 44,08 грн/евро, то есть гривня снизилась на 22 копейки, по сравнению со вчерашним курсом.

Вас также могут заинтересовать новости: