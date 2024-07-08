Отмечается, что прямо сейчас лучше не спешить за американской или европейской валютой.

Эксперты считают, что на этой неделе наличный курс доллара будет в пределах 40-41 грн/доллар. Мнения о том, продавать или покупать украинцам валюту, разошлись.

Член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин уверен, что можно без проблем зарабатывать на депозитах в гривне и ​​внутренних ценных бумагах, а не на покупке валюты.

"Тех, кто надеется на заметное подорожание доллара уже через несколько месяцев и покупает ради этого наличную валюту, должен разочаровать: такого не будет. Рост курса доллара в пределах гривни до конца года прибыли не даст. Средства в гривне на депозитах в банках сейчас – самый простой и надежный способ не только гарантированно сохранить сбережения от обесценения, но и кое-что заработать на процентах, перекрывающих инфляцию", - объяснил эксперт в комментарии ТСН.

Видео дня

Финансовый аналитик Андрей Шевчишин советуют вложить имеющиеся средства в валюту, ведь ожидается дальнейшее удешевление гривни, но не прямо сейчас, а во время очередного спада курса валют.

"Если купить валюту сейчас по курсу 41 грн/доллар, а через полтора года может быть 45 грн/доллар, то за это время на росте курса заработаем около 10% годовых, это даже меньше, чем на гривневых депозитах или ОВГЗ. Поэтому не стоит прямо сейчас покупать доллары или евро по любому курсу, лучше это делать, когда курс временно снижается. Кстати, велика вероятность, что к концу года наличный доллар будет стоить около 42 грн/доллар", - отметил аналитик.

Курс доллара в Украине - прогноз

Начальник департамента казначейства "Глобус Банка" Тарас Лесовой считает, что середина июля почти ничем не запомнится на валютном рынке, а колебания курса доллара будут происходить в рамках 40,4-40,7 грн.

По его словам, как и в июне, на рынке будут наблюдаться попеременные смены трендов с восходящего на нисходящий и наоборот. Также он отметил, что инфляционное давление частично сглаживается снижением цен на сезонные овощи, ягоды, фрукты, поэтому ожидаемый рост цен из-за роста тарифов на электроэнергию, увеличением тарифов на топливо не будет "мозолить глаз".

Вас также могут заинтересовать новости: