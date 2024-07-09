Продать доллар можно в среднем по курсу 40,52 грн, евро – 43,80 грн.

Наличный курс доллара к гривне в банках Украины во вторник, 9 июля, вырос на 8 копеек и составляет 41,04 грн за доллар в среднем. Продать американскую валюту в банках сегодня можно в среднем по курсу 40,52 грн за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня вырос на 15 копеек и составляет 44,50 грн за евро. Продать европейскую валюту можно по курсу 43,80 грн за евро.

В валютных обменниках Киева доллар сегодня подорожал на 3 копейки и составляет 41,01 грн/доллар в среднем (продать доллар можно за 40,91 грн). Курс наличного евро в обменниках сегодня вырос на 10 копеек и составляет 44,55 грн/евро (курс продажи – 44,41 грн/евро).

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Курс валют в Украине – последние новости

Национальный банк Украины установил на вторник, 9 июля, официальный курс доллара к гривне на уровне 40,70 грн/долл., таким образом, гривня ослабла на 17 копеек по сравнению с предыдущим показателем. Официальный курс НБУ относительно евро на вторник установлен на уровне 44,08 грн/евро, то есть гривня снизилась на 22 копейки, по сравнению со вчерашним курсом.

Экономические эксперты считают, что на этой неделе наличный курс доллара будет в пределах 40-41 грн/доллар. Финансовый аналитик Андрей Шевчишин советует вложить имеющиеся средства в валюту, ведь ожидается дальнейшее удешевление гривны, но не сейчас, а во время очередного спада курса валют.

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