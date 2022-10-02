Курс наличного евро сегодня составляет 40,80 грн/евро.

Курс наличного доллара в "ПриватБанка" остался на уровне предыдущего показателя - 41,60 грн/долл.

Как передает корреспондент УНИАН, курс гривны к евро также не изменился и составил 40,80 грн/евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 41,10 грн за долл., евро – 39,80 грн за евро.

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Курс доллара на карточные расчеты в банковском учреждении составляет 37,45 грн, евро – 37,45 грн.

Курс валют в Украине - что известно

Национальный банк Украины 24 февраля, в первый день полномасштабного вторжения России, зафиксировал официальный курс на уровне 29,25 грн/долл.

21 июля Нацбанк ослабил официальный курс гривны на 25% – до 36,57 грн/долл.

В проект государственного бюджета на следующий год Кабмин предсказал средний курс гривны 42,2 грн/долл., а в конце 2023 года чиновники прогнозируют 50 грн/долл.

"На следующий год Официальный курс предусмотрен в среднем 42 грн/долл, а на конец года 50 грн/долл. Это один из возможных сценариев. Теоретически он возможен", - такое мнение высказал инвестиционный банкир, заместитель директора инвестиционной компании Dragon Capital Сергей Фурса.

13 сентября Кабинет министров Украины поддержал проект государственного бюджета на 2023 год.

Экономический эксперт Даниил Монин назвал два варианта развития события на украинском валютном рынке в октябре. Согласно одному из них наличный курс доллара может вырасти до отметки в 45 грн/долл.

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