Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" составляет 41,84 грн, евро - 45,56 грн.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" в пятницу, 14 марта, подешевел на 5 копеек и составляет 41,70 гривни за доллар. Курс евро в банке сегодня снизился на 5 копеек и составляет 45,45 гривни за евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 41,150 гривни, а евро - по курсу 44,45 гривни за единицу иностранной валюты.

Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" в пятницу не изменился и составляет 41,84 гривни. Курс евро при оплате картой сегодня, 14 марта, остался неизменным и составил 45,56 гривни.

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Курс валют в Украине - последние новости

Национальный банк Украины установил на пятницу, 14 марта, официальный курс доллара к гривне на уровне 41,53 грн/долл., то есть гривня ослабла на 2 копейки. Официальный курс евро на пятницу установлен на уровне 45,00 гривни за один евро, то есть гривна выросла на 16 копеек, по сравнению с предыдущим показателем.

В течение 17-23 марта на валютном рынке будет сохраняться достаточно устойчивая ситуация: текущие курсовые изменения могут быть, как вверх, так и вниз, однако они будут слишком мелкими и не будут выходить за пределы допустимого коридора в 41,4-42 грн/долл., прогнозирует начальник департамента казначейства "Глобус Банка" Тарас Лесовой.

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