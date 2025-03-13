Курс гривни к евро установлен на уровне 45,00 грн/евро.

Национальный банк Украины установил на пятницу, 14 марта, официальный курс доллара к гривне на уровне 41,53 грн/долл., то есть гривня ослабла на 2 копейки.

Как сообщается на сайте регулятора, относительно европейской валюты гривна, в свою очередь, укрепилась. Так, официальный курс евро на пятницу установлен на уровне 45,00 гривни за один евро, то есть гривня выросла на 16 копеек, по сравнению с предыдущим показателем.

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 41,54/41,57 грн/долл., а евро - 45,01/45,02 грн/евро.

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Курс валют в Украине - последние новости

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" 13 марта подорожал на 10 копеек и составляет 41,75 гривни за доллар. Курс евро в банке сегодня вырос на 5 копеек и составляет 45,50 гривни за евро. Продать американскую валюту в банке можно по курсу 41,15 гривни, а евро - по курсу 44,50 гривни за единицу иностранной валюты.

Наличный курс доллара к гривне в банках Украины 13 марта вырос на 3 копейки и в среднем составляет 41,83 гривни за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 41,25 гривни за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня вырос на 8 копеек и составляет 45,58 гривни за евро. Продать европейскую валюту можно по курсу 44,95 гривни за евро.

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