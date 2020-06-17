Гривня ослабла к доллару: официальный курс валют

Курс гривни к евро вырос до 30,07 грн/евро.

Национальный банк Украины на четверг, 18 июня, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 26,78 грн/долл., то есть гривня после однодневного укрепления ослабла к доллару на 4 копейки по сравнению с предыдущим показателем.

Согласно данным на сайте НБУ, официальный курс гривни к евро на четверг установлен на уровне 30,07 грн/евро, то есть гривня укрепилась к евро на 17 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

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На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 26,79/26,81 грн/долл., к евро – 30,10/30,12 грн/евро.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины на среду, 17 июня, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 26,74 грн/долл., то есть гривня после двухдневного падения укрепилась к доллару на 10 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

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