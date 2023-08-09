Курс гривнb усилился на 5 копеек, до уровня 41,50 грн за евро.

Наличный курс гривни к доллару в банковских обменниках сегодня, 9 августа, сохранил свои позиции, оставшись на том же уровне - 37,55 грн за доллар.

Относительно евро курс гривни усилился на 5 копеек, до уровня 41,50 грин за евро. Продать американскую валюту сегодня можно в среднем по курсу 37 грн за доллар, что чуть больше чем вчера, в свою очередь продавать евро можно по тому же курсу - 40,8 грн за евро.

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Как сообщал УНИАН, наличный курс гривни к доллару в банковских обменниках вчера, 8 августа, оставался на том же уровне - 37,55 грн за доллар.

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Относительно евро курс гривни так же закрепился на уровне 41,55 грн за евро. Продать американскую валюту можно было в среднем по курсу 36,99 грн за доллар, в свою очередь продавать евро можно было по 40,8 грн за евро.

Аналитик Алексей Козирев считает, что курс доллара в Украине в большинстве касс банков до 11 августа будет находиться в пределах коридора покупки и продажи от 36,50 до 37,80 грн/долл. А в обменниках финкомпаний коридор курсов приема и продажи американской валюты будет находиться в более узких пределах - от 36,80 до 37,65 грн/долл.

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