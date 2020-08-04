К середине недели курс доллара опять начал расти

Курс доллара вырос на 9 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

Национальный банк Украины на среду, 5 августа, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 27,82 гривни/доллар, то есть гривня ослабла на 9 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

Согласно данным на сайте НБУ, официальный курс гривни к евро на среду, 5 августа, установлен на уровне 32,72 гривни/евро.

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Официальный курс

Нацбанк на 5 августа установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 27,82 (4 августа – 27,73)

100 EUR – 32,72 (4 августа – 32,51).

Курс днем ранее

Национальный банк Украины на вторник, 4 августа, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 27,73 гривни/доллар, то есть гривня ослабла на 5 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

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