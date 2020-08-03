В Украине подорожал доллар: курс валют

Доллар подорожал до 27,73 гривни, тогда как евро сбавило в цене до 32,51 гривни.

Национальный банк Украины на вторник, 4 августа, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 27,73 гривни/доллар, то есть гривня ослабла на 5 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

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Согласно данным на сайте НБУ, официальный курс гривни к евро на вторник установлен на уровне 32,51 гривни/евро, то есть гривня укрепилась к евро на 27 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

Официальный курс

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 4 августа установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 2773,65 (3 августа – 2767,98)

100 EUR – 3251,69 (3 августа – 3278,12)

Курс на межбанке

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 27,75/27,78 гривни/доллар, к евро – 32,54/32,57 гривни/евро.

Курс днем ранее

Национальный банк Украины на понедельник, 3 августа, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 27,68 гривни/доллар, то есть гривня укрепилась на 1 копейку по сравнению с предыдущим показателем.

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