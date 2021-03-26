Национальный банк Украины на понедельник, 29 марта, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 27,97 гривни/доллар, то есть гривня осталась на уровне показателя предыдущего дня.
Читайте такжеСтабилизация гривни: аналитик назвал "плюс" нового локдауна в УкраинеСогласно данным на сайте НБУ, официальный курс гривни к евро на понедельник установлен на уровне 32,95 гривни/евро, то есть гривня укрепилась на 8 копеек по сравнению с предыдущим показателем.
Официальный курс
Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 29 марта установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:
100 USD США – 2796,79 (26 марта – 2796,98)
100 EUR – 3295,32 (26 марта – 3303,37)
Курс на межбанке
На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 27,97/27,99 гривни/доллар, к евро – на уровне 32,97/32,99 гривни/евро.
Курс днем ранее
Национальный банк Украины на пятницу, 26 марта, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 27,97 гривни/доллар, то есть гривня ослабла на 10 копеек по сравнению с предыдущим показателем.
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