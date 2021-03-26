Курс евро ослаб до 32,95 гривни, а курс доллара остался без изменений - 27,97 гривни.

Национальный банк Украины на понедельник, 29 марта, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 27,97 гривни/доллар, то есть гривня осталась на уровне показателя предыдущего дня.

Читайте такжеСтабилизация гривни: аналитик назвал "плюс" нового локдауна в УкраинеСогласно данным на сайте НБУ, официальный курс гривни к евро на понедельник установлен на уровне 32,95 гривни/евро, то есть гривня укрепилась на 8 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

Официальный курс

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 29 марта установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 2796,79 (26 марта – 2796,98)

100 EUR – 3295,32 (26 марта – 3303,37)

Курс на межбанке

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 27,97/27,99 гривни/доллар, к евро – на уровне 32,97/32,99 гривни/евро.

Курс днем ранее

Национальный банк Украины на пятницу, 26 марта, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 27,97 гривни/доллар, то есть гривня ослабла на 10 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

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Автор: Екатерина Жирий