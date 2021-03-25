Курс гривни к евро ослаб до 33,03 грн/евро.

Национальный банк Украины на пятницу, 26 марта, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 27,97 грн/долл., то есть гривня ослабла на 10 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

Согласно данным на сайте НБУ, официальный курс гривни к евро на пятницу установлен на уровне 33,03 грн/евро, то есть гривня ослабла на 9 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

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Официальный курс

Нацбанк на 26 марта, установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 2796,98 (25 марта – 2787,06)

100 EUR – 3303,37 (25 марта – 3293,89)

Межбанк

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 27,95/27,96 грн/долл., к евро – на уровне 33,02/33,04 грн/евро.

Курс днем ранее

Национальный банк Украины на четверг, 25 марта, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 27,87 грн/долл., то есть гривня ослабла на 14 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

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Автор: Екатерина Жирий