В Минэкономики обнародовали прогноз курса доллара на следующий год
Обменный курс в течение 2021 года в среднем составит 29,1 гривен за доллар, на конец года - 28,8 гривен.
Эти ожидания Минэкономики заложило в проект "Прогноза экономического и социального развития Украины на 2021 - 2023 годы".
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Соответствующий проект постановления содержится в повестке дня заседания Кабмина на 29 июля.
Предыдущий прогноз
Как отмечается в пояснительной записке к проекту постановления, в предыдущем прогнозе ожидания были на уровне 29,7 гривен за доллар в среднем за год и 29,3 гривен за доллар на конец года.
Фискальные риски
В рамках оценки фискальных рисков для бюджета Минэкономики на основе интегральной эконометрической модели также сделало симуляцию влияния более крепкой гривны на прогнозные макропоказатели.
"Минэкономики отмечает, что разработанный и представленный прогноз является сценарным предположениям, а не простой экстраполяцией предыдущих тенденций развития экономики Украины", - говорится в документе.
Хронология событий
- Осенью 2019 года Минэкономики опубликовало макропрогноз на 2020-2022 годы, в котором средний валютный курс на 2020 год предполагался на уровне 27 гривень за доллар.
- 29 марта 2020 года Кабинет министров Украины утвердил обновленный макроэкономический прогноз, предусматривающий, что среднегодовой курс национальной валюты в 2020 году составит 29,5 гривни за доллар США.
- Обновленный макропрогноз предусматривал падение в 2020 году валового внутреннего продукта на 3,9%, рост инфляции с 5,6 до 8,7%; среднемесячную зарплату 11 тыс. грн, которая с учетом инфляции фактически не изменится по сравнению с 2019 годом; безработицу на уровне 9,4%, что на 1,3% больше, чем в предыдущем прогнозе.
- 29 июля 2020 года Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства в обновленном макропрогнозе на ближайшие три года прогнозировало рост валового внутреннего продукта Украины в 2021 году на 4,6%, а в 2022 и 2023 годах – на 4,3 и 4,7% соответственно.
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