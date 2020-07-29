В Минэкономики обнародовали прогноз курса доллара на следующий год

Курсовые ожидания ведомства немного улучшились...

Обменный курс в течение 2021 года в среднем составит 29,1 гривен за доллар, на конец года - 28,8 гривен.

Эти ожидания Минэкономики заложило в проект "Прогноза экономического и социального развития Украины на 2021 - 2023 годы".

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Соответствующий проект постановления содержится в повестке дня заседания Кабмина на 29 июля.

Предыдущий прогноз

Как отмечается в пояснительной записке к проекту постановления, в предыдущем прогнозе ожидания были на уровне 29,7 гривен за доллар в среднем за год и 29,3 гривен за доллар на конец года.

Фискальные риски

В рамках оценки фискальных рисков для бюджета Минэкономики на основе интегральной эконометрической модели также сделало симуляцию влияния более крепкой гривны на прогнозные макропоказатели.

"Минэкономики отмечает, что разработанный и представленный прогноз является сценарным предположениям, а не простой экстраполяцией предыдущих тенденций развития экономики Украины", - говорится в документе.

Хронология событий

Осенью 2019 года Минэкономики опубликовало макропрогноз на 2020-2022 годы, в котором средний валютный курс на 2020 год предполагался на уровне 27 гривень за доллар.

29 марта 2020 года Кабинет министров Украины утвердил обновленный макроэкономический прогноз, предусматривающий, что среднегодовой курс национальной валюты в 2020 году составит 29,5 гривни за доллар США.

Обновленный макропрогноз предусматривал падение в 2020 году валового внутреннего продукта на 3,9%, рост инфляции с 5,6 до 8,7%; среднемесячную зарплату 11 тыс. грн, которая с учетом инфляции фактически не изменится по сравнению с 2019 годом; безработицу на уровне 9,4%, что на 1,3% больше, чем в предыдущем прогнозе.

29 июля 2020 года Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства в обновленном макропрогнозе на ближайшие три года прогнозировало рост валового внутреннего продукта Украины в 2021 году на 4,6%, а в 2022 и 2023 годах – на 4,3 и 4,7% соответственно.

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