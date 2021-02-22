Курс доллара вырос до 27,93 гривни, а курс евро - до 33,89 гривни.

Национальный банк Украины на вторник, 23 февраля, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 27,93 гривни/доллар, то есть гривня ослабла на 8 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

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Согласно данным на сайте НБУ, официальный курс гривни к евро на вторник установлен на уровне 33,89 гривни/евро, то есть гривня ослабла на 11 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

Официальный курс

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 23 февраля установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 2793,04 (22 февраля – 2784,68)

100 EUR – 3388,66 (22 февраля – 3377,68)

Курс на межбанке

На межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни к доллару установились на уровне 27,88/27,91 гривни/доллар, к евро – на уровне 33,87/33,90 гривни/евро.

Курс днем ранее

Национальный банк Украины на понедельник, 22 февраля, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 27,85 гривни/доллар, то есть гривня осталась на уровне показателя предыдущего дня.

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Автор: Екатерина Жирий