Курс гривни к евро ослаб до 34,08 грн/евро.

Национальный банк Украины на пятницу, 18 декабря, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 27,82 грн/долл., то есть гривня ослабла на 8 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

Согласно данным на сайте НБУ, официальный курс гривни к евро на пятницу установлен на уровне 34,08 грн/евро, то есть гривня ослабла на 28 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

Читайте такжеВ Украине дешевеет доллар: курс в обменниках

Официальный курс

Нацбанк на 18 декабря, установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 27,82 (17 декабря – 27,73)

100 EUR – 34,08 (17 декабря – 33,80)

Межбанк

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 27,83/27,85 грн/долл., к евро – на уровне 34,07/34,10 грн/евро.

Курс днем ранее

Национальный банк Украины на четверг, 17 декабря, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 27,74 грн/долл., то есть гривня укрепилась на 2 копейки по сравнению с предыдущим показателем.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Екатерина Жирий