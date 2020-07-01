Доллар в Украине подорожал после двух дней удешевления: свежий курс

Курс гривни к евро снизился до 30,00 грн/евро.

Национальный банк Украины на четверг, 2 июля, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 26,77 грн/долл., то есть гривня после двух дней укрепления ослабла к доллару на 10 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

Согласно данным на сайте НБУ, официальный курс гривни к евро на четверг установлен на уровне 30,00 грн/евро, то есть гривня ослабла к евро на 13 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

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На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 26,85/26,87 грн/долл., к евро – 30,12/30,14 грн/евро.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины на среду, 1 июля, установилофициальный курс гривни к доллару США на уровне 26,67 грн/долл., то есть гривня второй день подряд укрепилась к доллару - на этот раз на две копейки по сравнению с предыдущим показателем.

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