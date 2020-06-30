Доллар дешевеет второй день подряд: свежий курс валют

Курс гривни к евро также вырос до 29,87 грн/евро.

Национальный банк Украины на среду, 1 июля, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 26,67 грн/долл., то есть гривня второй день подряд укрепляется к доллару - на этот раз на две копейки по сравнению с предыдущим показателем.

Гривня по официальному курсу укрепилась к доллару

Согласно данным на сайте НБУ, официальный курс гривни к евро на среду установлен на уровне 29,87 грн/евро, то есть гривня выросла к евро на 8 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

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На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 26,69/26,71 грн/долл., к евро – 29,92/29,94 грн/евро.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины на вторник, 30 июня, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 26,69 грн/долл., то есть гривня после двух дней падения укрепилась к доллару на 1 копейку по сравнению с предыдущим показателем.

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