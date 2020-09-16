Курс доллара вырос до 28,12 гривни, а курс евро поднялся до 33,39 гривни.

Национальный банк Украины на четверг, 17 сентября, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 28,12 гривни/доллар, то есть гривня ослабла на 6 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

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Согласно данным на сайте НБУ, официальный курс гривни к евро на четверг установлен на уровне 33,39 гривни/евро, то есть гривня ослабла к евро на 5 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

Официальный курс

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 17 сентября установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 2811,95 (16 сентября – 2805,56)

100 EUR – 3338,77 (16 сентября – 3334,41)

Курс на межбанке

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 28,07/28,09 гривни/доллар, к евро – на уровне 33,31/33,34 гривни/евро.

Курс днем ранее

Национальный банк Украины на среду, 16 сентября, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 28,06 гривни/доллар, то есть гривня ослабла на 6 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

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Автор: Екатерина Жирий