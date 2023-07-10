С начала года укрепление гривни составило примерно 8,3%.

В первые дни июля население продолжило покупать валюты меньше, чем продавать. В то же время курс гривни незначительно укрепляется.

Как сообщается в финансовом еженедельнике инвестгруппы ICU, наличный курс в системно важных банках продолжил незначительно укрепляться. За прошедшую неделю гривня усилилась еще на 0,1% до 36,6-37,4 грн/долл. С начала года укрепление гривни уже составляет примерно 8,3%.

Отмечается, что по итогам первых четырех дней июля население приобрело валюты на 11 млн долл. меньше, чем продало. На безналичном рынке продажа валюты привычно преобладала покупка, на 37 млн долл. за 4 рабочих дня. В то же время на наличном рынке покупка оставалась больше продажи на 26 млн долл. за первые 4 рабочих дня июля.

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Аналитики компании сообщили, что население продолжает продавать безналичную валюту, которую получает с депозитов, открытых до апреля. В то же время объемы покупки наличной валюты остаются большими.

"Насыщенность рынка наличной валютой сохраняется на высоком уровне, способствуя дальнейшему сближению наличного и официального курсов. Межбанковский рынок остается под полным контролем НБУ, который сейчас имеет рекордно большие международные резервы и чувствует себя вполне спокойно с текущими потребностями в интервенциях", – говорится в сообщении.

Ситуация на валютном рынке Украины

В течение июня 2023 года украинцы продавали валюты больше, чем покупали. Такая тендеция зафиксирована впервые с июля прошлого года.

Наличный курс гривни к доллару в банковских обменниках Киева сегодня, 10 июля, остался на уровне предыдущего показателя – 37,35 грн/долл. Что касается евро, курс гривни также не изменился и составляет 41,00 грн/евро.

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