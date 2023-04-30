Продать американскую валюту в банке можно по курсу 37,22 грн/долл.

Курс наличного доллара в "Приватбанке" остался на уровне предыдущего дня - 37,72 грн за доллар.

Как передает корреспондент УНИАН, курс евро также не изменился и составляет 41,50 грн/евро. Продать американскую валюту в банке можно по курсу 37,22 грн/долл., евро - 40,50 грн/евро.

Курс доллара на карточные расчеты в банковском учреждении составляет 37,45 грн, евро – 41,84 грн.

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Что происходит с курсом

Аналитик Алексей Козырев прогнозирует, что курс доллара будет колебаться в пределах коридора: прием 37,40 - 37,75 гривен и продажа от 37,80 до 38,00 грн/долл.

Козырев также считает, что курс доллара в Украине до 3 мая в большинстве касс банков будет находиться в коридоре: от 37,20 до 38,40 грн/долл., а безналичный доллар в указанный период продолжит колебаться от 36,56 до 36,93 грн/долл.

Директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин прогнозирует, что курс доллара в Украине в мае 2023-го года, скорее всего, будет демонстрировать относительную стабильность. Эксперт прогнозирует, что курс доллара может измениться в начале лета

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