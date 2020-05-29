Гривня ощутимо просела к евро, но укрепилась к доллару

Сегодня гривня укрепилась к доллару на 4 копейки, но просела к евро на 31 копейку.

Национальный банк Украины на понедельник, 1 июня, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 26,87 гривни/доллар, то есть гривня второй день подряд укрепилась к доллару - на этот раз на 4 копейки.

Читайте такжеBloomberg: Гривня смогла выдержать удар коронавируса

Согласно данным на сайте НБУ, официальный курс гривни к евро на понедельник установлен на уровне 29,93 гривни/евро, то есть гривня просела к евро на 31 копейку по сравнению с предыдущим показателем.

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 26,84/26,87 гривни/доллар, к евро – 29,87/29,90 гривни/евро.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины на пятницу, 29 мая, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 26,91 гривни/доллар, то есть гривня после трех дней падения укрепилась к доллару на 9 копеек.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram