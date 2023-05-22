На наличном рынке предложение валюты улучшается, что продолжает усиливать курс гривни.

За прошедшую неделю ситуация на валютном рынке улучшилась, а наличная гривня усилилась до максимума с начала года, говорится в финансовом еженедельнике инвестгруппы ICU.

"На розничном рынке сбалансированность улучшилась. Всего физические лица за четыре дня недели приобрели валюты всего на 11 млн долл. больше, чем продали. Это почти втрое меньше, чем за аналогичный период предыдущей недели", - говорится в сообщении.

Отмечается, что за последнюю неделю курс наличной гривни усилился примерно на 0,5%, или 20 копеек, до 37,1-37,7 грн/долл., что является максимумом с начала года. Всего с начала года укрепление составляет более 7%, или примерно 3 грн. Разница наличного курса с курсом, который значительная часть банков использует для карточных расчетов и для приобретения валюты с размещением на депозитах, сузилась до примерно 30 копеек.

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"Межбанковский валютный рынок остается под контролем НБУ без значительных изменений в объемах покупки и продажи валюты клиентами (юридическими лицами) банков. В то же время на наличном рынке предложение валюты улучшается, что продолжает усиливать курс гривни. Из-за этого физлица не заинтересованы в приобретении валюты для депозитов, а отдают предпочтение приобретению наличной валюты по курсу, который почти не отличается от безналичного. Это также и причина увеличения продажи безналичной валюты, поскольку курс продажи валюты в безналичной форме почти не отличается от наличной", - сообщили в ICU.

Что происходит с курсом сейчас

Наличный курс гривни к доллару в банковских обменниках Киева сегодня, 22 мая, остался на уровне предыдущего показателя - 37,60 грн/долл.

По словам главы НБУ Андрея Пышного, в Национальном банке сейчас не планируют отказываться от фиксированного валютного курса, но работают над созданием соответствующих предпосылок и стратегией валютной либерализации, которая является требованием МВФ.

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