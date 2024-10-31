Курс гривни к евро установлен на уровне 44,85 грн/евро.

Национальный банк Украины установил на пятницу, 1 ноября, официальный курс доллара к гривне на уровне 41,22 грн/долл., таким образом, гривня укрепилась на 6 копеек, по сравнению с предыдущим показателем.

Относительно евро гривня, в свою очередь, ослабилась. Согласно данным на сайте регулятора, официальный курс НБУ по евро на пятницу установлен на уровне 44,85 грн/евро, то есть гривня ослабла сразу на 21 копейку.

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 41,19/41,23 грн/долл., евро - 44,74/44,76 грн/евро.

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Курс валют в Украине - последние новости

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" в четверг, 31 октября, снизился на 5 копеек и составляет 41,55 грн за доллар. Курс евро в финучреждении сегодня подешевел на 5 копеек и составляет 45,20 грн за евро.

Начальник департамента казначейства "Глобус Банка" Тарас Лесовой прогнозирует, что на следующей неделе основные валютные изменения будут происходить в пределах 41,30-41,55 грн/долл., однако допустимые коридоры валютных изменений останутся шире: 41,1-41,7 грн/долл. и 45-47 грн/евро на межбанке и 41,2-41,9 грн/долл. и 45-47,5 грн/евро на наличном рынке.

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